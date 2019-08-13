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В МВС "підказали", як
уникнути штрафів за авто з...

В МВС "підказали", як уникнути штрафів за авто з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 10:12

Вот почитал комментарии и все -таки остался вопрос.
А разве государство, власть, рада и офис президента не виноваты в том что люди могут себе позволить в основном старые машины или евробляхи.
Если бы ввп и уровень жизни был выше все с удовольствием покупали бы новые машины и не нужно было бы придумывать законов о штрафах в 170 тыс.
Все уже давно придумано и изобретать велосипедов не нужно.
blueiceua
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 10:26

Re: В МВС

  dimo_0n написав:Скатайтесь для расширения кругозора. Там и велодорожки в порядке и ещё очень много плюшек для велосипедистов.

а ничего что в Дании
Здесь будет сухо, не слишком морозно и солнечно. Средняя зимняя температура в декабре, январе и феврале здесь практически не отличается, и термометр стабильно показывает 0°C.

теперь сравните с Украиной
На севере Украины средняя температура самого холодного месяца, января, составляет -7 градусов

есть наверное разница и в кол-ве осадков и гололеде в зимний период? да и вы скатайтесь для расширения кругозора в любой райцентр Украины в зимний период, попробуйте поездить на велосипеде, а потом сравните с Данией. Может сначала нужно сделать то что я выделил, а потом пересаживать всех на велотранспорт (хотя это и не сильно поможет зимой)?
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 11:22

  LutsMan написав:
  dimo_0n написав:прийти на дом и изъять - так тоже можно

Конечно можно! Но только по решению суда, а не таможенника или полицейского.

это админка - список заносят в суд и все оптом и утверждают
за день таких сотни суд утверждает
а ты потом может подать опеляцию но это за свои деньги)
tedswing45
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 12:26

dimo_0n
Навіть в "цивілізованому світі" нормальним вважається авто вартістю в 6 місячних з/п ( а не 2)
manko74
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 13:02

Re: В МВС

  blueiceua написав:А разве государство, власть, рада и офис президента не виноваты в том что люди могут себе позволить в основном старые машины или евробляхи

Это заведомо проигрышная поза. Совковая. Пока вы сами не начнете брать ответственность на себя, не перестанете искать виновных там - ничего не изменится.
  RomanTik написав:да и вы скатайтесь для расширения кругозора в любой райцентр Украины в зимний период, попробуйте поездить на велосипеде, а потом сравните с Данией

Простите, в райцентре нужна машина? Я не ослышался? Это хохма такая новая? Нет, ну конечно если очень хочется, то вполне можно и машину в кредит, правда?
  RomanTik написав:Может сначала нужно сделать то что я выделил, а потом пересаживать всех на велотранспорт

БИНГО! А теперь вопрос - за какой хрен? Какие налоги в Дании я думаю не стоит говорить? 59% подаходный, 25% НДС...
А как там с теневухой?
Вопросы почти риторические, можете не отвечать.

  manko74 написав:Навіть в "цивілізованому світі" нормальним вважається авто вартістю в 6 місячних з/п ( а не 2)

Именно поэтому бедняков больше, чем состоятельных. Читайте книжки, думайте. Кстати про 2 мес. сказал Бодо Шефер :wink:
dimo_0n
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 13:52

Re: В МВС

  dimo_0n написав:Простите, в райцентре нужна машина? Я не ослышался? Это хохма такая новая? Нет, ну конечно если очень хочется, то вполне можно и машину в кредит, правда?

и что здесь смешного? в райцентрах к вашему сведению общественного транспорта нет от слова совсем, а протяженность города из конца в конец около 10 км. Смейтесь чего уж там.
  dimo_0n написав:Какие налоги в Дании я думаю не стоит говорить? 59% подаходный, 25% НДС...

и что из того если сами датчане довольны?
Налоги в Дании достаточно высоки (особенно подоходный налог для физических лиц), однако, это с лихвой окупается высоким уровнем жизни, социального обеспечения — одним из лучших в мире. Более того, Дания входит в число государств-лидеров с самым низким уровнем коррумпированности государственных и муниципальных структур, а также относится к числу государств с наибольшим количеством работников, довольных условиями труда.

з.ы. может быть дело не вы высоких налогах, а в выделенном тексте?
з.з.ы. не рассказывайте анекдот про необходимость езды на велосипеде и машину стоимостью в 2 мес зп американцам - засмеют.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 16:42

dimo_0n
Не очень понял что хотите сказать.
О том нужна машина в райцентре или нет лучше спросить самих жителей райцентра.
Поездил по украине и могу сказать что райцентр это больше назване и ничем особо они от сел не отличаются - метро там нет.
Если кому то нужен автомобиль то это что "совковая поза"?
blueiceua
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 17:58

Re: В МВС

  RomanTik написав:и что здесь смешного? в райцентрах к вашему сведению общественного транспорта нет от слова совсем, а протяженность города из конца в конец около 10 км. Смейтесь чего уж там.

Ой ли. И все жители там добираются с одной точкив другую чтоб работать. Ага. Максимум - в центр. а это 5 км. Я пешком 4,5 км прохожу за 30 мин.
Ну и во всех райцентрах нет транспорта? Да ладно.
  RomanTik написав:и что из того если сами датчане довольны?

Гы. ТАк а чтоб наших соплеменников удовлетворить - нужно чтоб за чужой счет. Да-да.
  RomanTik написав:з.ы. может быть дело не вы высоких налогах, а в выделенном тексте?

Коррупция она в головах. Нарушить и помазать, чтоб без протокола было.
Ну или забашлять доктору.
Ну или при приеме чада в универ
Коррупция она растет с низов. С теневых зарплат в конвертах. С ОЛХ, гду все в основном барыжат китайщиной, а налоги платить и не собираются.
Почему то еще никто не сдал своего работадателя из-за зряплаты в конверте. НИКТО. А пол страны в тени как минимум.
И после этого виноваты чиновники? Хохол никогда не заплатит лишнего. И супер редко оставит на чай в кафе. Хохол даже в кафе не пойдет, а налижится пивла с АТБ на лавке.
Хохлу побарабану игровухи, крышуемые СБУ. Хохлу ваще все по-барабану. Ему только машину дай и квартиру по очереди, как в СССР - нашару. Отэто хохлу нада. Остальное хохла в основном не мурыжит даже. Пришел, посидел, зряплату получил, пришел домой, взял по пути пивка, накатил под сериальчик. Все путем. Жизнь удалась. И это среднестатистический хохол.

  RomanTik написав:не рассказывайте анекдот про необходимость езды на велосипеде и машину стоимостью в 2 мес зп американцам - засмеют.

Для вас - анекдот. Я живу по таким принципам. И когда-то давно эти принципы в совокупности с силой воли и огромным желанием не быть нищим дали свои плоды.
А вы же дальше продолжайте покупать в кредиты машины, которые падают в цене сразу после выезда с салона. И с каждым годом так же в ценнике. Ну или на последние деньги еврохлам, который потом нужно еще и ремонтировать. Зато да, ездить на машине.
Повторюсь. Я целый год обходился без авто в облцентре. Представляете? Я думаю нет, учитывая что до этого 20+ лет каждый день ездил на авто. Вы даже мало себя представляете в забитой маршрутке. А я это проходил. Такой себе дауншифтинг. Так что все эти лозунги про невозможность жизни без авто в райцентре\городе - лозунги для нищих и слабаков.

  blueiceua написав:Не очень понял что хотите сказать.

Все верно, и не поймете. Это немного другой уровень мыслей.

  blueiceua написав:О том нужна машина в райцентре или нет лучше спросить самих жителей райцентра.

Даже бомж тебе скажит - что машина ему нужна. Вопрос в целесообразности владения.

  blueiceua написав:Если кому то нужен автомобиль то это что "совковая поза"

Еще раз вам лично. Я ГОД обходился без авто. В райцентре бываю часто по долгу службы(10-20К населения). Там тысячи людей живут без авто. И ничего. Представляете?
dimo_0n
 
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