Додано: Сер 28 сер, 2019 17:58

RomanTik написав: и что здесь смешного? в райцентрах к вашему сведению общественного транспорта нет от слова совсем, а протяженность города из конца в конец около 10 км. Смейтесь чего уж там. и что здесь смешного? в райцентрах к вашему сведению общественного транспорта нет от слова совсем, а протяженность города из конца в конец около 10 км. Смейтесь чего уж там.

RomanTik написав: и что из того если сами датчане довольны? и что из того если сами датчане довольны?

RomanTik написав: з.ы. может быть дело не вы высоких налогах, а в выделенном тексте? з.ы. может быть дело не вы высоких налогах, а в выделенном тексте?

RomanTik написав: не рассказывайте анекдот про необходимость езды на велосипеде и машину стоимостью в 2 мес зп американцам - засмеют. не рассказывайте анекдот про необходимость езды на велосипеде и машину стоимостью в 2 мес зп американцам - засмеют.

blueiceua написав: Не очень понял что хотите сказать. Не очень понял что хотите сказать.

blueiceua написав: О том нужна машина в райцентре или нет лучше спросить самих жителей райцентра. О том нужна машина в райцентре или нет лучше спросить самих жителей райцентра.

blueiceua написав: Если кому то нужен автомобиль то это что "совковая поза" Если кому то нужен автомобиль то это что "совковая поза"

Ой ли. И все жители там добираются с одной точкив другую чтоб работать. Ага. Максимум - в центр. а это 5 км. Я пешком 4,5 км прохожу за 30 мин.Ну и во всех райцентрах нет транспорта? Да ладно.Гы. Так а чтоб наших соплеменников удовлетворить - нужно чтоб за чужой счет. Да-да.Коррупция она в головах. Нарушить и помазать, чтоб без протокола было.Ну или забашлять доктору.Ну или при приеме чада в универКоррупция она растет с низов. С теневых зарплат в конвертах. С ОЛХ, гду все в основном барыжат китайщиной, а налоги платить и не собираются.Почему то еще никто не сдал своего работадателя из-за зряплаты в конверте. НИКТО. А пол страны в тени как минимум.И после этого виноваты чиновники? Хохол никогда не заплатит лишнего. И супер редко оставит на чай в кафе. Хохол даже в кафе не пойдет, а налижится пивла с АТБ на лавке.Хохлу побарабану игровухи, крышуемые СБУ. Хохлу ваще все по-барабану. Ему только машину дай и квартиру по очереди, как в СССР - нашару. Отэто хохлу нада. Остальное хохла в основном не мурыжит даже. Пришел, посидел, зряплату получил, пришел домой, взял по пути пивка, накатил под сериальчик. Все путем. Жизнь удалась. И это среднестатистический хохол.Для вас - анекдот. Я живу по таким принципам. И когда-то давно эти принципы в совокупности с силой воли и огромным желанием не быть нищим дали свои плоды.А вы же дальше продолжайте покупать в кредиты машины, которые падают в цене сразу после выезда с салона. И с каждым годом так же в ценнике. Ну или на последние деньги еврохлам, который потом нужно еще и ремонтировать. Зато да, ездить на машине.Повторюсь. Я целый год обходился без авто в облцентре. Представляете? Я думаю нет, учитывая что до этого 20+ лет каждый день ездил на авто. Вы даже мало себя представляете в забитой маршрутке. А я это проходил. Такой себе дауншифтинг. Так что все эти лозунги про невозможность жизни без авто в райцентре\городе - лозунги для нищих и слабаков.Все верно, и не поймете. Это немного другой уровень мыслей.Даже бомж тебе скажит - что машина ему нужна. Вопрос в целесообразности владения.Еще раз вам лично. Я ГОД обходился без авто. В райцентре бываю часто по долгу службы(10-20К населения). Там тысячи людей живут без авто. И ничего.Поймите, между нужно и хочу - пропасть. Представляете?