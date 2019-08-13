В МВС "підказали", як уникнути штрафів за авто з...
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Вот почитал комментарии и все -таки остался вопрос. А разве государство, власть, рада и офис президента не виноваты в том что люди могут себе позволить в основном старые машины или евробляхи. Если бы ввп и уровень жизни был выше все с удовольствием покупали бы новые машины и не нужно было бы придумывать законов о штрафах в 170 тыс. Все уже давно придумано и изобретать велосипедов не нужно.
dimo_0n написав:Скатайтесь для расширения кругозора. Там и велодорожки в порядке и ещё очень много плюшек для велосипедистов.
а ничего что в Дании
Здесь будет сухо, не слишком морозно и солнечно. Средняя зимняя температура в декабре, январе и феврале здесь практически не отличается, и термометр стабильно показывает 0°C.
теперь сравните с Украиной
На севере Украины средняя температура самого холодного месяца, января, составляет -7 градусов
есть наверное разница и в кол-ве осадков и гололеде в зимний период? да и вы скатайтесь для расширения кругозора в любой райцентр Украины в зимний период, попробуйте поездить на велосипеде, а потом сравните с Данией. Может сначала нужно сделать то что я выделил, а потом пересаживать всех на велотранспорт (хотя это и не сильно поможет зимой)?
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0
dimo_0n написав:Простите, в райцентре нужна машина? Я не ослышался? Это хохма такая новая? Нет, ну конечно если очень хочется, то вполне можно и машину в кредит, правда?
и что здесь смешного? в райцентрах к вашему сведению общественного транспорта нет от слова совсем, а протяженность города из конца в конец около 10 км. Смейтесь чего уж там.
dimo_0n написав:Какие налоги в Дании я думаю не стоит говорить? 59% подаходный, 25% НДС...
и что из того если сами датчане довольны?
Налоги в Дании достаточно высоки (особенно подоходный налог для физических лиц), однако, это с лихвой окупается высоким уровнем жизни, социального обеспечения — одним из лучших в мире. Более того, Дания входит в число государств-лидеров с самым низким уровнем коррумпированности государственных и муниципальных структур, а также относится к числу государств с наибольшим количеством работников, довольных условиями труда.
з.ы. может быть дело не вы высоких налогах, а в выделенном тексте? з.з.ы. не рассказывайте анекдот про необходимость езды на велосипеде и машину стоимостью в 2 мес зп американцам - засмеют.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0
dimo_0n Не очень понял что хотите сказать. О том нужна машина в райцентре или нет лучше спросить самих жителей райцентра. Поездил по украине и могу сказать что райцентр это больше назване и ничем особо они от сел не отличаются - метро там нет. Если кому то нужен автомобиль то это что "совковая поза"?
RomanTik написав:и что здесь смешного? в райцентрах к вашему сведению общественного транспорта нет от слова совсем, а протяженность города из конца в конец около 10 км. Смейтесь чего уж там.
Ой ли. И все жители там добираются с одной точкив другую чтоб работать. Ага. Максимум - в центр. а это 5 км. Я пешком 4,5 км прохожу за 30 мин. Ну и во всех райцентрах нет транспорта? Да ладно.
RomanTik написав:и что из того если сами датчане довольны?
Гы. Так а чтоб наших соплеменников удовлетворить - нужно чтоб за чужой счет. Да-да.
RomanTik написав:з.ы. может быть дело не вы высоких налогах, а в выделенном тексте?
Коррупция она в головах. Нарушить и помазать, чтоб без протокола было. Ну или забашлять доктору. Ну или при приеме чада в универ Коррупция она растет с низов. С теневых зарплат в конвертах. С ОЛХ, гду все в основном барыжат китайщиной, а налоги платить и не собираются. Почему то еще никто не сдал своего работадателя из-за зряплаты в конверте. НИКТО. А пол страны в тени как минимум. И после этого виноваты чиновники? Хохол никогда не заплатит лишнего. И супер редко оставит на чай в кафе. Хохол даже в кафе не пойдет, а налижится пивла с АТБ на лавке. Хохлу побарабану игровухи, крышуемые СБУ. Хохлу ваще все по-барабану. Ему только машину дай и квартиру по очереди, как в СССР - нашару. Отэто хохлу нада. Остальное хохла в основном не мурыжит даже. Пришел, посидел, зряплату получил, пришел домой, взял по пути пивка, накатил под сериальчик. Все путем. Жизнь удалась. И это среднестатистический хохол.
RomanTik написав:не рассказывайте анекдот про необходимость езды на велосипеде и машину стоимостью в 2 мес зп американцам - засмеют.
Для вас - анекдот. Я живу по таким принципам. И когда-то давно эти принципы в совокупности с силой воли и огромным желанием не быть нищим дали свои плоды. А вы же дальше продолжайте покупать в кредиты машины, которые падают в цене сразу после выезда с салона. И с каждым годом так же в ценнике. Ну или на последние деньги еврохлам, который потом нужно еще и ремонтировать. Зато да, ездить на машине. Повторюсь. Я целый год обходился без авто в облцентре. Представляете? Я думаю нет, учитывая что до этого 20+ лет каждый день ездил на авто. Вы даже мало себя представляете в забитой маршрутке. А я это проходил. Такой себе дауншифтинг. Так что все эти лозунги про невозможность жизни без авто в райцентре\городе - лозунги для нищих и слабаков.
blueiceua написав:Не очень понял что хотите сказать.
Все верно, и не поймете. Это немного другой уровень мыслей.
blueiceua написав:О том нужна машина в райцентре или нет лучше спросить самих жителей райцентра.
Даже бомж тебе скажит - что машина ему нужна. Вопрос в целесообразности владения.
blueiceua написав:Если кому то нужен автомобиль то это что "совковая поза"
Еще раз вам лично. Я ГОД обходился без авто. В райцентре бываю часто по долгу службы(10-20К населения). Там тысячи людей живут без авто. И ничего. Поймите, между нужно и хочу - пропасть. Представляете?