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В МВС "підказали", як уникнути штрафів за авто з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 29 сер, 2019 06:42
Зачем эти ИЛИ? У меня офис на таком расстоянии от дома именно 4,5км. Ходил пешком не единожды. Поэтому вы мимо. Хотя если вы жирный и любите покурить, то оно - да. Можно за час.
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dimo_0n
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