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У Запоріжжі запустять
безкоштовний річковий транспорт

У Запоріжжі запустять безкоштовний річковий транспорт
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 13:13

У Запоріжжі запустять безкоштовний річковий транспорт

Пропонуємо до обговорення:
У Запоріжжі з 28 серпня запустять безкоштовний річковий транспорт. Як повідомляють у прес-службі міської ради, це допоможе розв'язати проблеми транспортних пробок на греблі ДніпроГЕСу.

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warlamp
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