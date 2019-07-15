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У Запоріжжі запустять безкоштовний річковий транспорт
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 27 сер, 2019 13:13
Пропонуємо до обговорення:
У Запоріжжі з 28 серпня запустять безкоштовний річковий транспорт. Як повідомляють у прес-службі міської ради, це допоможе розв'язати проблеми транспортних пробок на греблі ДніпроГЕСу.
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Додано: Вів 27 сер, 2019 13:13
Смотрите чтобы от шары кораблики не потонули
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