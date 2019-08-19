У касах 10 станцій київського метрополітену з 25 серпня припинили продавати і поповнювати проїзні картки метро.
Дивися повний текст Відмова від проїзних карток метро в Києві: що буде замість.
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Додано: Вів 27 сер, 2019 13:14
Відмова від проїзних карток метро в Києві: що буде замість
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Дивися повний текст Відмова від проїзних карток метро в Києві: що буде замість.
Додано: Вів 27 сер, 2019 13:14
Сегодня пробовал зарегистрироваться на сайте киевсмарт. Сказало придет смс для подтверждения номера. Смс не приходит. Позвонил в саппорт, сказали подождать немного. Жду уже 4 час. Сырой недоработанный продукт
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