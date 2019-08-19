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Відмова від проїзних карток
метро в Києві: що буде замість

Відмова від проїзних карток метро в Києві: що буде замість
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 13:14

Відмова від проїзних карток метро в Києві: що буде замість

Пропонуємо до обговорення:
У касах 10 станцій київського метрополітену з 25 серпня припинили продавати і поповнювати проїзні картки метро.

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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 13:14

Сегодня пробовал зарегистрироваться на сайте киевсмарт. Сказало придет смс для подтверждения номера. Смс не приходит. Позвонил в саппорт, сказали подождать немного. Жду уже 4 час. Сырой недоработанный продукт
alex2013a90
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