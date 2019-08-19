У касах 10 станцій київського метрополітену з 25 серпня припинили продавати і поповнювати проїзні картки метро.
Дивися повний текст Відмова від проїзних карток метро в Києві: що буде замість.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 27 сер, 2019 13:14
Відмова від проїзних карток метро в Києві: що буде замість
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Відмова від проїзних карток метро в Києві: що буде замість.
Додано: Вів 27 сер, 2019 13:14
Сегодня пробовал зарегистрироваться на сайте киевсмарт. Сказало придет смс для подтверждения номера. Смс не приходит. Позвонил в саппорт, сказали подождать немного. Жду уже 4 час. Сырой недоработанный продукт
Додано: Вів 27 сер, 2019 13:35
Ну как и всегда, довести до ума, не хватило по всей видимости мозгов, лишь бы побыстрее продать кусок пластика за 50 грн, ещё и без возможности когда-либо его вернуть. Это просто супержлобство с деревянной мордой и отсутствием мозгов.
Додано: Вів 27 сер, 2019 15:47
я недавно вот уже (аж!) третий раз за год оказался в киевском метро... и додумался найти турникет с PayPass... работает! неожиданно, все быстро и гладко.... почему так усложнять нужно? зачем метрополитену своя платежная система - жетоны, талоны, проездные... это все давно надо упразднить
вышенаписанный креатив создан не с целью провокаций, а для помощи читателей в формировании своего мнения, которое может не совпадать с мнением редакции ресурса и с мнением автора этой подписи
Додано: Вів 27 сер, 2019 16:29
Re: Відмова від проїзних карток метро в Києві: що буде заміс
За зелену хоч повернуть 7грн чи тільки міняти на синю. Ну а за 3-4місяці рожева буде по 200грн, мабуть...
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
Додано: Вів 27 сер, 2019 16:38
Возможно терминалы для платежных карт дороже стоят. Возможно -- чаще отказывают. Они точно медленнее работают. В любом случае -- во всех (на всякий случай: почти) странах для ОТ используется "своя" карта. И возможность сразу заплатить "кредиткой" встречается очень редко.
Додано: Вів 27 сер, 2019 16:51
Re: Відмова від проїзних карток метро в Києві: що буде заміс
И заплатили 8 грн за одну поездку. Правильно ? А вот если пополняете проездную карту метро сразу на 50 поездок. то это стоит 325 грн, т.е. 6,50 грн за одну поездку. Может экономия и не существенная (1,5 грн), но в год это минимум 800 грн на человека. А если в семье папа+мама+двое детей, то очень даже нормально получается сэкономить.
PS: в Вашем случае (проехать в метро 3 раза в год) лучше не заморачиваться.
Зараз переглядають цей форум: Taras Rudko і 9 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|