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Відмова від проїзних карток
метро в Києві: що буде замість

Відмова від проїзних карток метро в Києві: що буде замість
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 13:14

Відмова від проїзних карток метро в Києві: що буде замість

Пропонуємо до обговорення:
У касах 10 станцій київського метрополітену з 25 серпня припинили продавати і поповнювати проїзні картки метро.

Дивися повний текст Відмова від проїзних карток метро в Києві: що буде замість.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 13:14

Сегодня пробовал зарегистрироваться на сайте киевсмарт. Сказало придет смс для подтверждения номера. Смс не приходит. Позвонил в саппорт, сказали подождать немного. Жду уже 4 час. Сырой недоработанный продукт
alex2013a90
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 13:35

Ну как и всегда, довести до ума, не хватило по всей видимости мозгов, лишь бы побыстрее продать кусок пластика за 50 грн, ещё и без возможности когда-либо его вернуть. Это просто супержлобство с деревянной мордой и отсутствием мозгов.
sergej1174
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 15:47

я недавно вот уже (аж!) третий раз за год оказался в киевском метро... и додумался найти турникет с PayPass... работает! неожиданно, все быстро и гладко.... почему так усложнять нужно? зачем метрополитену своя платежная система - жетоны, талоны, проездные... это все давно надо упразднить :mrgreen:
вышенаписанный креатив создан не с целью провокаций, а для помощи читателей в формировании своего мнения, которое может не совпадать с мнением редакции ресурса и с мнением автора этой подписи
Tamagoch
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 16:29

Re: Відмова від проїзних карток метро в Києві: що буде заміс

За зелену хоч повернуть 7грн чи тільки міняти на синю. Ну а за 3-4місяці рожева буде по 200грн, мабуть...
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 16:38

  Tamagoch написав:турникет с PayPass... работает! неожиданно, все быстро и гладко.... почему так усложнять нужно? зачем метрополитену своя платежная система - жетоны, талоны, проездные... это все давно надо упразднить

Возможно терминалы для платежных карт дороже стоят. Возможно -- чаще отказывают. Они точно медленнее работают. В любом случае -- во всех (на всякий случай: почти) странах для ОТ используется "своя" карта. И возможность сразу заплатить "кредиткой" встречается очень редко.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 16:51

Re: Відмова від проїзних карток метро в Києві: що буде заміс

  Tamagoch написав:я недавно вот уже (аж!) третий раз за год оказался в киевском метро... и додумался найти турникет с PayPass... работает! неожиданно, все быстро и гладко.... почему так усложнять нужно? зачем метрополитену своя платежная система - жетоны, талоны, проездные... это все давно надо упразднить

И заплатили 8 грн за одну поездку. Правильно ? А вот если пополняете проездную карту метро сразу на 50 поездок. то это стоит 325 грн, т.е. 6,50 грн за одну поездку. Может экономия и не существенная (1,5 грн), но в год это минимум 800 грн на человека. А если в семье папа+мама+двое детей, то очень даже нормально получается сэкономить.
PS: в Вашем случае (проехать в метро 3 раза в год) лучше не заморачиваться. :)
LutsMan
 
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