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Відмова від проїзних карток
метро в Києві: що буде замість

Відмова від проїзних карток метро в Києві: що буде замість
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 11:46

_hunter,
Перекинуть старые поездки с зеленой карточки на новую Kiev Smart нельзя. Это я уточнил у горячей линии KievSmart Card. Только проездить все поездки под ноль, далее несете в кассу чтобы отдали 15 грн за нее.
alex2013a90
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