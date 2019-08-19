Відмова від проїзних карток метро в Києві: що буде замість

_hunter,
Перекинуть старые поездки с зеленой карточки на новую Kiev Smart нельзя. Это я уточнил у горячей линии KievSmart Card. Только проездить все поездки под ноль, далее несете в кассу чтобы отдали 15 грн за нее.
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Додано: Сер 28 сер, 2019 11:46
_hunter,
Перекинуть старые поездки с зеленой карточки на новую Kiev Smart нельзя. Это я уточнил у горячей линии KievSmart Card. Только проездить все поездки под ноль, далее несете в кассу чтобы отдали 15 грн за нее.
Додано: Сер 28 сер, 2019 12:23
Re: Відмова від проїзних карток метро в Києві: що буде заміс
А эта контрока КиевСмартКард частная? А если захлопнут её?
Додано: Сер 28 сер, 2019 12:41
Re: менялы
Додано: Сер 28 сер, 2019 12:53
все для людей, нічого собі
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Сер 28 сер, 2019 13:57
Ну да -- выглядит странновато. Но откровенно говоря -- в чем проблема купить "новую" карту не прямо сейчас, а "выкатав" старую? Или (опасаясь резкого подорожания "новой" карты через пару недель) купить ее сейчас, а пополнить потом? -- "срок годности", вроде, позволяет...
Додано: Сер 28 сер, 2019 14:11
Re: Відмова від проїзних карток метро в Києві: що буде заміс
А чего Вы все бухтите? В Стамбуле есть Истанбул-карта, очень удобная штука, стоит 7 лир, пополняй и катайся сколько хочешь и на чем хочешь. Ну то, что в Стамбуле в принципе дорогой проезд и платишь даже за пересадку с одной ветки метро на другую, но это уже другой вопрос))))
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