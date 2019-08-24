Про це повідомляє ЦТС з посиланням на Економічну правду.
Дивися повний текст Перші залізничні вокзали можуть здати в концесію вже наступного року.
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Додано: Вів 27 сер, 2019 13:34
Перші залізничні вокзали можуть здати в концесію вже...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Перші залізничні вокзали можуть здати в концесію вже наступного року.
Додано: Вів 27 сер, 2019 13:34
И где вас упырей откопали? Кирпа вокзалы не сдавал, а строил сотнями. За это и убили. А этих наняли для зачистки территории.
Додано: Вів 27 сер, 2019 16:48
Может лучше Мнистерство инфраструктуры вместе с Омеляном сдать в концессию лет на 50?
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