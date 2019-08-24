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Перші залізничні вокзали
можуть здати в концесію вже...

Перші залізничні вокзали можуть здати в концесію вже...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 13:34

Перші залізничні вокзали можуть здати в концесію вже...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє ЦТС з посиланням на Економічну правду.

Дивися повний текст Перші залізничні вокзали можуть здати в концесію вже наступного року.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 13:34

И где вас упырей откопали? Кирпа вокзалы не сдавал, а строил сотнями. За это и убили. А этих наняли для зачистки территории.
Altruist
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 16:48

Может лучше Мнистерство инфраструктуры вместе с Омеляном сдать в концессию лет на 50?
blueiceua
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