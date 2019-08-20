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ОАЕ вводять податок на цукор

ОАЕ вводять податок на цукор
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 13:39

ОАЕ вводять податок на цукор

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє Інформаційне Агентство Еміратів «WAM».

Дивися повний текст ОАЕ вводять податок на цукор.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 13:40

Они забыли про соль и перец! Можно и другие пряности подтянуть - это ж тоже, продукты, провоцирующие "нездоровое питание".
Radon
 
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