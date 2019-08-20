Про це повідомляє Інформаційне Агентство Еміратів «WAM».
Дивися повний текст ОАЕ вводять податок на цукор.
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Додано: Вів 27 сер, 2019 13:39
ОАЕ вводять податок на цукор
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Дивися повний текст ОАЕ вводять податок на цукор.
Додано: Вів 27 сер, 2019 13:40
Они забыли про соль и перец! Можно и другие пряности подтянуть - это ж тоже, продукты, провоцирующие "нездоровое питание".
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