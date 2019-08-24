У липні в мережі торгових терміналів ПриватБанку українці витратили з банківських карток більш ніж 20,8 млрд грн, з них 9,5 млрд - на продукти харчування.
Дивися повний текст У ПриватБанку розповіли, на що українці витрачають гроші з карток.
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Додано: Вів 27 сер, 2019 14:54
У ПриватБанку розповіли, на що українці витрачають гроші...
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Дивися повний текст У ПриватБанку розповіли, на що українці витрачають гроші з карток.
Додано: Вів 27 сер, 2019 14:54
..итого по выхлопу: жрачка, шмотки и аптека - структура потребления в обворованной стране.. - приговор старой системе от кравчука до пороха!!!
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