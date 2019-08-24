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У ПриватБанку розповіли, на що
українці витрачають гроші...

У ПриватБанку розповіли, на що українці витрачають гроші...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 14:54

У ПриватБанку розповіли, на що українці витрачають гроші...

Пропонуємо до обговорення:
У липні в мережі торгових терміналів ПриватБанку українці витратили з банківських карток більш ніж 20,8 млрд грн, з них 9,5 млрд - на продукти харчування.

Дивися повний текст У ПриватБанку розповіли, на що українці витрачають гроші з карток.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 14:54

..итого по выхлопу: жрачка, шмотки и аптека - структура потребления в обворованной стране.. - приговор старой системе от кравчука до пороха!!!
maestro71
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 15:11

Что-то коммуналки нет.
И доля медицины очень маленькая. Скорее всего потому, что даже в более-менее приличных местах в областных центрах "терминал не работает".
А в больницы - это уже не больницы, а "офисные центры с арендованными кабинетами", с оплатой налом
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 15:31

Re: У ПриватБанку розповіли, на що українці витрачають гроші

Ну це ж про PoS-термінали мова йде ... Де стоять - там і користуються ... Це не структура витрат , а місця розрахунку картами ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 20:07

т.е. " за вами следят" ? а где банковская тайна ?
Марта
 
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