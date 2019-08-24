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У ПриватБанку розповіли, на що
українці витрачають гроші...

У ПриватБанку розповіли, на що українці витрачають гроші...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 14:54

У ПриватБанку розповіли, на що українці витрачають гроші...

Пропонуємо до обговорення:
У липні в мережі торгових терміналів ПриватБанку українці витратили з банківських карток більш ніж 20,8 млрд грн, з них 9,5 млрд - на продукти харчування.

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R2
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Робот новин
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 15:31

Re: У ПриватБанку розповіли, на що українці витрачають гроші

Ну це ж про PoS-термінали мова йде ... Де стоять - там і користуються ... Це не структура витрат , а місця розрахунку картами ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 20:07

т.е. " за вами следят" ? а где банковская тайна ?
Марта
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 06:22

Тоже мне новость, естественно продукты, после них денег уже ни на что не остаётся.
Попаданец
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 10:05

Рева оказался прав. :mrgreen:
Ratatui
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