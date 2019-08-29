У липні в мережі торгових терміналів ПриватБанку українці витратили з банківських карток більш ніж 20,8 млрд грн, з них 9,5 млрд - на продукти харчування.
Дивися повний текст У ПриватБанку розповіли, на що українці витрачають гроші з карток.
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Додано: Вів 27 сер, 2019 14:54
У ПриватБанку розповіли, на що українці витрачають гроші...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У ПриватБанку розповіли, на що українці витрачають гроші з карток.
Додано: Вів 27 сер, 2019 15:31
Re: У ПриватБанку розповіли, на що українці витрачають гроші
Ну це ж про PoS-термінали мова йде ... Де стоять - там і користуються ... Це не структура витрат , а місця розрахунку картами ...
Додано: Сер 28 сер, 2019 06:22
Тоже мне новость, естественно продукты, после них денег уже ни на что не остаётся.
Додано: Сер 28 сер, 2019 10:43
Додано: Чет 29 сер, 2019 22:48
Какого черта вы отслеживаете, что я жру и на что трачу деньги, с которых заплатил налоги...карта прихвата пошла в мусорку вместе с чудо-аналитигами из прихвата, которые так и ждут, где бы им еще чего срубить. Нефиг заглядывать в мой рот и карман
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