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ЄС вимагає від Великобританії погасити борги на десятки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 27 сер, 2019 15:46
Пропонуємо до обговорення:
Про це заявила прес-секретар Єврокомісії Міна Андрєєва.
Дивися повний текст ЄС вимагає від Великобританії погасити борги на десятки мільярдів євро
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Додано: Вів 27 сер, 2019 15:47
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