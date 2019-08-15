Про це заявила прес-секретар Єврокомісії Міна Андрєєва.
Дивися повний текст ЄС вимагає від Великобританії погасити борги на десятки мільярдів євро.
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Додано: Вів 27 сер, 2019 15:46
ЄС вимагає від Великобританії погасити борги на десятки...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст ЄС вимагає від Великобританії погасити борги на десятки мільярдів євро.
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