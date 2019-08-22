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Для вантажівок проїзд українськими дорогами може стати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 27 сер, 2019 16:41
Пропонуємо до обговорення:
"Укравтодор" планує ввести плату за проїзд дорогами для великовантажного транспорту.
Дивися повний текст Для вантажівок проїзд українськими дорогами може стати платним
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Додано: Вів 27 сер, 2019 16:41
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