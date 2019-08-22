"Укравтодор" планує ввести плату за проїзд дорогами для великовантажного транспорту.
Дивися повний текст Для вантажівок проїзд українськими дорогами може стати платним.
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Додано: Вів 27 сер, 2019 16:41
Для вантажівок проїзд українськими дорогами може стати...
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Дивися повний текст Для вантажівок проїзд українськими дорогами може стати платним.
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