"Укравтодор" планує ввести плату за проїзд дорогами для великовантажного транспорту.
Дивися повний текст Для вантажівок проїзд українськими дорогами може стати платним.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 27 сер, 2019 16:41
Для вантажівок проїзд українськими дорогами може стати...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Для вантажівок проїзд українськими дорогами може стати платним.
Додано: Вів 27 сер, 2019 18:00
Уай нот? Грузовики ездят по дорогам за счет легковушек. Пусть тоже, пусть самую малость, поучаствуют.
Вжарим томосом по автокефалии
Додано: Вів 27 сер, 2019 21:29
Для початку хоча б почали брати плату за транзітний транспорт.
Майже всі сусіди беруть, мають при цьому гарні дороги та великий ВВП/на чол.
А ми що?
У нас найкращі дороги?
Ми найбагатша країна?
Тоді чому спонсуємо оточуючих, які, до речі, не дуже вже і дружелюбні до нас?
Додано: Сер 28 сер, 2019 08:30
summacut
Вантажні автомобілі їздять не за рахунок легкових. У них витрата пального на багато більша ніж у легкового авто, а тому і вклад в бюджет більший. Інша річ - це перевантажена фура. Поки не повернуть точки зважування на абсолютно всі дороги - до того часу і матимемо колійчастіть по всим дорогам.
Зараз переглядають цей форум: safonovstanislav і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|