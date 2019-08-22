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Для вантажівок проїзд українськими
дорогами може стати...

Для вантажівок проїзд українськими дорогами може стати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 16:41

Для вантажівок проїзд українськими дорогами може стати...

Пропонуємо до обговорення:
"Укравтодор" планує ввести плату за проїзд дорогами для великовантажного транспорту.

Дивися повний текст Для вантажівок проїзд українськими дорогами може стати платним.
R2
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Платон?
ruslan42212
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 18:00

  ruslan42212 написав:Платон?


Уай нот? Грузовики ездят по дорогам за счет легковушек. Пусть тоже, пусть самую малость, поучаствуют.
Вжарим томосом по автокефалии
summacut
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 21:29

Для початку хоча б почали брати плату за транзітний транспорт.
Майже всі сусіди беруть, мають при цьому гарні дороги та великий ВВП/на чол.
А ми що?
У нас найкращі дороги?
Ми найбагатша країна?
Тоді чому спонсуємо оточуючих, які, до речі, не дуже вже і дружелюбні до нас?
silver_arrow_ua
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 08:30

summacut
Вантажні автомобілі їздять не за рахунок легкових. У них витрата пального на багато більша ніж у легкового авто, а тому і вклад в бюджет більший. Інша річ - це перевантажена фура. Поки не повернуть точки зважування на абсолютно всі дороги - до того часу і матимемо колійчастіть по всим дорогам.
jeugen
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 09:25

Платно для транзиту, такої шари нема ніде.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 10:06

Нужно смотреть на сколько рассчитана дорога.
Если рассчитана на 50-70 т грузовики с нагрузкой на ось17-20т - не нужно вводить никаких налогов дополнительных.
Есл не рассчитана - и грузовики убивают дорогу - тогда их вообще не нужно выпускать - поставить знак и при нарушении на штрафплощадку - с последующим возмещением убытков за счет продажи транспортного средства.
Если превышение небольшое - то пусть платят небольшой дополнительный налог.
Всех под одну гребенку никак нельзя.
У нас страна большая а не размером с Люксембург или Монако
blueiceua
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 10:09

  jeugen написав:summacut
Вантажні автомобілі їздять не за рахунок легкових. У них витрата пального на багато більша ніж у легкового авто, а тому і вклад в бюджет більший. Інша річ - це перевантажена фура. Поки не повернуть точки зважування на абсолютно всі дороги - до того часу і матимемо колійчастіть по всим дорогам.

давайте посчитаем - расход соляры у фуры 35 л/100 км, вес - может быть до 38 т. Грубо говоря за 1 л соляры по дороге 100 км едет 1 тонна груза. А теперь легковой автомобиль - вес 1.5 тонны, расход 5 л соляры на 100 км. Получается что за 1 л соляры по дороге 100 км едет 300 кг груза. Кто за кого платит и кому дешевле обходится "убийство дорог"? )))
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0
RomanTik
 
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