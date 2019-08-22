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Для вантажівок проїзд українськими
дорогами може стати...

Для вантажівок проїзд українськими дорогами може стати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 16:17

Re: Для вантажівок проїзд

По украинским дорогам фурам ездить вообще нельзя. Иначе бы не было проблем с дорогами вообще.
sal
 
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