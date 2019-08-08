Таку думку висловив нардеп від партії «Слуга народу»
Дивися повний текст У Зеленського хочуть зменшити штрафи за порушення трудового законодавства.
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Додано: Вів 27 сер, 2019 16:44
У Зеленського хочуть зменшити штрафи за порушення...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Зеленського хочуть зменшити штрафи за порушення трудового законодавства.
Додано: Вів 27 сер, 2019 16:44
я прям вижу как например в Чехии уменьшают штраф за проезд по дорогам без виньетки только потому что их никто не платит или полицейские стали брать взятки. Это уже просто дно...
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