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У Зеленського хочуть зменшити
штрафи за порушення...

У Зеленського хочуть зменшити штрафи за порушення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 16:44

У Зеленського хочуть зменшити штрафи за порушення...

Пропонуємо до обговорення:
Таку думку висловив нардеп від партії «Слуга народу»

Дивися повний текст У Зеленського хочуть зменшити штрафи за порушення трудового законодавства.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 16:44

я прям вижу как например в Чехии уменьшают штраф за проезд по дорогам без виньетки только потому что их никто не платит или полицейские стали брать взятки. Это уже просто дно...
ruslan42212
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 20:14

Ну лично мое мнение, что штрафы за это правонарушение стоит отменить вообще, раз их действительно не платят. Просто необходимо ввести исключительно уголовную ответственность ответственных за это лиц от 3 до 20 лет лишения свободы.
ittech248
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 22:48

Хорошее начало, но надо давно идти дальше и ликвидировать эту коррупционную синекуру = инспекцию по труду вместе с симулякрами в виде коллективных договоров и трудовыми книжками (электронная база по стажу ведется в пенсионном фонде с 2000г)
salvydas
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 10:27

Необходимо ограничить налоги на зарплату на уровне 20 -25% и все будут их платить.
И контролировать надо расходы ФИЗИЧЕСКИХ лиц и соответственно и доходы, как это делается в большинстве развитых стран. И тогда и инспекция не нужна будет!
brig_ltd
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 15:50

С 2004 в электронном кабинете. А у меня трудовая с 1986 года
сова
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 16:27

  brig_ltd написав:И контролировать надо расходы ФИЗИЧЕСКИХ лиц и соответственно и доходы, как это делается в большинстве развитых стран. И тогда и инспекция не нужна будет!

Опять эта общая фраза про развитые страны. Можно конкретное название хоть одной и как там реализован контроль сколько я сегодня на продуктовом рынке потратил?
moveton
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