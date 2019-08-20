Таку думку висловив нардеп від партії «Слуга народу»
Дивися повний текст У Зеленського хочуть зменшити штрафи за порушення трудового законодавства.
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Додано: Вів 27 сер, 2019 16:44
У Зеленського хочуть зменшити штрафи за порушення...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Зеленського хочуть зменшити штрафи за порушення трудового законодавства.
Додано: Вів 27 сер, 2019 16:44
я прям вижу как например в Чехии уменьшают штраф за проезд по дорогам без виньетки только потому что их никто не платит или полицейские стали брать взятки. Это уже просто дно...
Додано: Вів 27 сер, 2019 20:14
Ну лично мое мнение, что штрафы за это правонарушение стоит отменить вообще, раз их действительно не платят. Просто необходимо ввести исключительно уголовную ответственность ответственных за это лиц от 3 до 20 лет лишения свободы.
Додано: Вів 27 сер, 2019 22:48
Хорошее начало, но надо давно идти дальше и ликвидировать эту коррупционную синекуру = инспекцию по труду вместе с симулякрами в виде коллективных договоров и трудовыми книжками (электронная база по стажу ведется в пенсионном фонде с 2000г)
Додано: Сер 28 сер, 2019 10:27
Необходимо ограничить налоги на зарплату на уровне 20 -25% и все будут их платить.
И контролировать надо расходы ФИЗИЧЕСКИХ лиц и соответственно и доходы, как это делается в большинстве развитых стран. И тогда и инспекция не нужна будет!
Додано: Сер 28 сер, 2019 16:27
Опять эта общая фраза про развитые страны. Можно конкретное название хоть одной и как там реализован контроль сколько я сегодня на продуктовом рынке потратил?
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