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Стало відомо, що буде зі старими
жетонами київського метро

Стало відомо, що буде зі старими жетонами київського метро
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 19:30

Стало відомо, що буде зі старими жетонами київського метро

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба метрополтітена.

Дивися повний текст Стало відомо, що буде зі старими жетонами київського метро.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 19:30

Харьков от жетонов ушёл уже больше 15 лет назад. Щас действует карточная оплата e-ticket - можно оплатить проезд как в метро, так и в наземном электротранспорте.
Какой же Киев отсталый в этом плане, если до последнего времени ещё не разобрался с жетонами...
DoooM
 
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