Про це повідомляє прес-служба метрополтітена.
Дивися повний текст Стало відомо, що буде зі старими жетонами київського метро.
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Додано: Вів 27 сер, 2019 19:30
Стало відомо, що буде зі старими жетонами київського метро
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Стало відомо, що буде зі старими жетонами київського метро.
Додано: Вів 27 сер, 2019 19:30
Харьков от жетонов ушёл уже больше 15 лет назад. Щас действует карточная оплата e-ticket - можно оплатить проезд как в метро, так и в наземном электротранспорте.
Какой же Киев отсталый в этом плане, если до последнего времени ещё не разобрался с жетонами...
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