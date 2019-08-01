Кабінет Міністрів ухвалив постанову, яка дозволить фотографуватися на паспорт у головному уборі.
Дивися повний текст В Україні змінили правила фотографування на паспорт.
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Додано: Вів 27 сер, 2019 19:39
В Україні змінили правила фотографування на паспорт
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Дивися повний текст В Україні змінили правила фотографування на паспорт.
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