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В Україні змінили правила
фотографування на паспорт

В Україні змінили правила фотографування на паспорт
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 19:39

В Україні змінили правила фотографування на паспорт

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет Міністрів ухвалив постанову, яка дозволить фотографуватися на паспорт у головному уборі.

Дивися повний текст В Україні змінили правила фотографування на паспорт.
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Ну.. Заживём теперь. Эхх
halyapin
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Вот это новость!
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