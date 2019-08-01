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Президент Світового банку розповів, як Україні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 27 сер, 2019 21:48
Пропонуємо до обговорення:
Україні потрібно прагнути до більш швидкого і стійкого економічного зростання і підвищення рівня життя, написав президент групи Світового банку Девід Малпасс в колонці для Financial Times.
Дивися повний текст Президент Світового банку розповів, як Україні прискорити економічне зростання
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Додано: Вів 27 сер, 2019 21:49
Все сводится к продаже земли. Продайте вашу землю и будет вам счастье.
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