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Президент Світового банку
розповів, як Україні...

Президент Світового банку розповів, як Україні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 21:48

Президент Світового банку розповів, як Україні...

Пропонуємо до обговорення:
Україні потрібно прагнути до більш швидкого і стійкого економічного зростання і підвищення рівня життя, написав президент групи Світового банку Девід Малпасс в колонці для Financial Times.

Дивися повний текст Президент Світового банку розповів, як Україні прискорити економічне зростання.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 21:49

Все сводится к продаже земли. Продайте вашу землю и будет вам счастье.
alex7gk
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