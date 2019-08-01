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Президент Світового банку
розповів, як Україні...

Президент Світового банку розповів, як Україні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 21:48

Президент Світового банку розповів, як Україні...

Пропонуємо до обговорення:
Україні потрібно прагнути до більш швидкого і стійкого економічного зростання і підвищення рівня життя, написав президент групи Світового банку Девід Малпасс в колонці для Financial Times.

Дивися повний текст Президент Світового банку розповів, як Україні прискорити економічне зростання.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 21:49

Все сводится к продаже земли. Продайте вашу землю и будет вам счастье.
alex7gk
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 02:05

alex7gk у кого что болит, в статье еще много методов для достижения цели, вот я вижу щастье в верховенстве права и приватизации нефтегаза
freemantus
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 12:17

Уровень жизни увеличивают за счет производства и развития а не продажи всего и вся за копейки.
промышленнось уже приватизировали и вместо того чтобы стать эффективной она исчезла.
теперь вот за землю все рассказываютт.
не вы эту землю собирали не вам и ее продавать
blueiceua
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 13:05

blueiceua

Поддерживаю!!!
сова
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 13:35

  blueiceua написав:Уровень жизни увеличивают за счет производства и развития а не продажи всего и вся за копейки.
промышленнось уже приватизировали и вместо того чтобы стать эффективной она исчезла.
теперь вот за землю все рассказываютт.
не вы эту землю собирали не вам и ее продавать

Следуя Вашей логике, право продажи украинских земель нужно передать (воскресив их) Екатерине II, Сталину и Хрущеву. Первая отвоевала у турок территории бывших Екатеринославской/Херсонской и Таврической губерний, а также часть Харьковской, второй у поляков/румын/венгров - части бывших Волынской/Бессарабской, Восточную Галицию и всю Закарпатскую Украину (и включил в ее состав часть территории ВВД), третий передал Крым.
Волгарь
 
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