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Президент Світового банку розповів, як Україні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 27 сер, 2019 21:48
Пропонуємо до обговорення:
Україні потрібно прагнути до більш швидкого і стійкого економічного зростання і підвищення рівня життя, написав президент групи Світового банку Девід Малпасс в колонці для Financial Times.
Дивися повний текст Президент Світового банку розповів, як Україні прискорити економічне зростання
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R2
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Додано: Вів 27 сер, 2019 21:49
Все сводится к продаже земли. Продайте вашу землю и будет вам счастье.
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alex7gk
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Додано: Сер 28 сер, 2019 02:05
alex7gk у кого что болит, в статье еще много методов для достижения цели, вот я вижу щастье в верховенстве права и приватизации нефтегаза
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freemantus
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Додано: Сер 28 сер, 2019 12:17
Уровень жизни увеличивают за счет производства и развития а не продажи всего и вся за копейки.
промышленнось уже приватизировали и вместо того чтобы стать эффективной она исчезла.
теперь вот за землю все рассказываютт.
не вы эту землю собирали не вам и ее продавать
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blueiceua
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Додано: Сер 28 сер, 2019 13:05
blueiceua
Поддерживаю!!!
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сова
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