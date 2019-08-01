Президент Світового банку розповів, як Україні...

blueiceua написав:

не вы эту землю собирали не вам и ее продавать

Уровень жизни увеличивают за счет производства и развития а не продажи всего и вся за копейки.промышленнось уже приватизировали и вместо того чтобы стать эффективной она исчезла.теперь вот за землю все рассказываютт.