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Названо головні помилки
водіїв у випадку, коли їх...

Названо головні помилки водіїв у випадку, коли їх...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 07:29

Названо головні помилки водіїв у випадку, коли їх...

Пропонуємо до обговорення:
Кожного водія час від часу зупиняє поліція. Це неминуче.

Дивися повний текст Названо головні помилки водіїв у випадку, коли їх зупиняє поліція.
R2
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