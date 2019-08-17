Кожного водія час від часу зупиняє поліція. Це неминуче.
Дивися повний текст Названо головні помилки водіїв у випадку, коли їх зупиняє поліція.
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Додано: Сер 28 сер, 2019 07:29
Названо головні помилки водіїв у випадку, коли їх...
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Дивися повний текст Названо головні помилки водіїв у випадку, коли їх зупиняє поліція.
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