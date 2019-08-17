|
|
|
Названо головні помилки водіїв у випадку, коли їх...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 28 сер, 2019 07:29
Пропонуємо до обговорення:
Кожного водія час від часу зупиняє поліція. Це неминуче.
Дивися повний текст Названо головні помилки водіїв у випадку, коли їх зупиняє поліція
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 90545
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 126 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 28 сер, 2019 07:29
Главная ошибка - отдать документы, а не предъявить.
-
goodokcomua
-
-
- Повідомлень: 3
- З нами з: 25.06.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 28 сер, 2019 09:54
Главные ошибки водителя с точки зрения новой полиции.
-
blueiceua
-
-
- Повідомлень: 558
- З нами з: 09.04.19
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 97 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|