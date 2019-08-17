Кожного водія час від часу зупиняє поліція. Це неминуче.
Дивися повний текст Названо головні помилки водіїв у випадку, коли їх зупиняє поліція.
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Додано: Сер 28 сер, 2019 07:29
Названо головні помилки водіїв у випадку, коли їх...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Названо головні помилки водіїв у випадку, коли їх зупиняє поліція.
Додано: Сер 28 сер, 2019 11:23
Уважаемый автор, а, Вас, давно останавливали сотрудники полиции? О каких протоколах Вы пишите? Полицейские на месте сразу выписывают постановы! Себе на лбу напишите не согласие, потому что никаких протоколов давно нету! Прежде чем писать о знании законов удостовертесь как происходит процедура составления о правонарушении.
Додано: Сер 28 сер, 2019 12:08
О каком протоколе идёт речь?! Полиция давно не составляет протоколы, а сразу выписывает постановление... Статья ни о чём...
Додано: Сер 28 сер, 2019 14:26
Бред!Если Вы ничего не нарушали или остановка была не в рамках перечня оснований для этого, не давайте документы! Остановка была не законной! Не залейте времени, вызовите 102 и пусть собственная безопасность разберётся с этим эпизодом!
Додано: Чет 29 сер, 2019 08:31
содержание статьи стремиться к нулю...
кто знает, обязательно ли включать аварийку после остановки транспортного средства по требованию полиции?
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