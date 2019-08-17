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Названо головні помилки
водіїв у випадку, коли їх...

Названо головні помилки водіїв у випадку, коли їх...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 07:29

Названо головні помилки водіїв у випадку, коли їх...

Пропонуємо до обговорення:
Кожного водія час від часу зупиняє поліція. Це неминуче.

Дивися повний текст Названо головні помилки водіїв у випадку, коли їх зупиняє поліція.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 07:29

Главная ошибка - отдать документы, а не предъявить.
goodokcomua
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 09:54

Главные ошибки водителя с точки зрения новой полиции.
blueiceua
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 11:23

Уважаемый автор, а, Вас, давно останавливали сотрудники полиции? О каких протоколах Вы пишите? Полицейские на месте сразу выписывают постановы! Себе на лбу напишите не согласие, потому что никаких протоколов давно нету! Прежде чем писать о знании законов удостовертесь как происходит процедура составления о правонарушении.
yuriy_budcentre_vin
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 12:08

О каком протоколе идёт речь?! Полиция давно не составляет протоколы, а сразу выписывает постановление... Статья ни о чём...
valery_stepanov
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 14:26

Бред!Если Вы ничего не нарушали или остановка была не в рамках перечня оснований для этого, не давайте документы! Остановка была не законной! Не залейте времени, вызовите 102 и пусть собственная безопасность разберётся с этим эпизодом!
veteran
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 18:39

Так есть перечень пунктов для законной остановки
sashalyubich
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 08:31

содержание статьи стремиться к нулю...
кто знает, обязательно ли включать аварийку после остановки транспортного средства по требованию полиции?
«Две вещи действительно бесконечны: Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет Вселенной я не уверен» (с) Эйнштейн
Slon_Nosov
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