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Центробанк Англії хоче замінити долар цифровою валютою
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 28 сер, 2019 07:59
Пропонуємо до обговорення:
«У багатополярному світі вам потрібна багатополярна валюта», - підкреслив Карні, передає CNBC.
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Додано: Сер 28 сер, 2019 07:59
поговорить да. А реализовать на практике?
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