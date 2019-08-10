«У багатополярному світі вам потрібна багатополярна валюта», - підкреслив Карні, передає CNBC.
Дивися повний текст Центробанк Англії хоче замінити долар цифровою валютою.
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Додано: Сер 28 сер, 2019 07:59
Центробанк Англії хоче замінити долар цифровою валютою
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Дивися повний текст Центробанк Англії хоче замінити долар цифровою валютою.
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