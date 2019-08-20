Про це повідомив в.о. голови "Укравтодору" Славомир Новак.
Дивися повний текст В \"Укравтодорі\" повідомили, коли запустять пункти автозважування вантажівок.
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Додано: Сер 28 сер, 2019 08:35
В "Укравтодорі" повідомили, коли запустять пункти...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В \"Укравтодорі\" повідомили, коли запустять пункти автозважування вантажівок.
Додано: Сер 28 сер, 2019 08:35
В Україні пілотний проект переростає в стаціонарний за n-часу, де n=ніколи. Як вам автоматична фіксація перевищення швидкості? Вже років 7 пілотує.
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