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В "Укравтодорі" повідомили,
коли запустять пункти...

В "Укравтодорі" повідомили, коли запустять пункти...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 08:35

В "Укравтодорі" повідомили, коли запустять пункти...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив в.о. голови "Укравтодору" Славомир Новак.

Дивися повний текст В \"Укравтодорі\" повідомили, коли запустять пункти автозважування вантажівок.
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 08:35

В Україні пілотний проект переростає в стаціонарний за n-часу, де n=ніколи. Як вам автоматична фіксація перевищення швидкості? Вже років 7 пілотує.
jeugen
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