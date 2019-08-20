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Світовий банк виділив 200
млн доларів на сільське...

Світовий банк виділив 200 млн доларів на сільське...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 08:44

Світовий банк виділив 200 млн доларів на сільське...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба Мінфіну в Facebook.

Дивися повний текст Світовий банк виділив 200 млн доларів на сільське господарство України.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 08:44

Инвестиции для привлечения инвестиций.... б***... наверное только в Украине такое возможно
vor12
 
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