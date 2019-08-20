Про це повідомляє прес-служба Мінфіну в Facebook.
Дивися повний текст Світовий банк виділив 200 млн доларів на сільське господарство України.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 28 сер, 2019 08:44
Світовий банк виділив 200 млн доларів на сільське...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Світовий банк виділив 200 млн доларів на сільське господарство України.
Додано: Сер 28 сер, 2019 08:44
Инвестиции для привлечения инвестиций.... б***... наверное только в Украине такое возможно
Зараз переглядають цей форум: safonovstanislav і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|