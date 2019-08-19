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Порівняли зарплати в
містах-мільйонниках (інфографіка)

Порівняли зарплати в містах-мільйонниках (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 08:58

Порівняли зарплати в містах-мільйонниках (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
Найбільші зарплати готові платити в Києві та Одесі.

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R2
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 08:58

А самое интересное получается когда приходиш на собеседования к работодателю твоих 15 тыс.гр. превращаются в 10 тыс. ,а там посмотрим. Но это ще не все, после месяца работы вам скажут что оформление у них официально на минималку а остальное вы не заработали или вас оштрафуют на оставшуюся сумму , или в лучшем случае поднесут подачку в конверте в виде 2-3 тыс. гр. И это безобразия преобрело маштабы всей Украины. А правительство делает вид что ничего не выдет а это все не они делают , а третья сила и мифические олигархи. С таким отношением людей в стане скоро не будет.
700vlad
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