Найбільші зарплати готові платити в Києві та Одесі.
Дивися повний текст Порівняли зарплати в містах-мільйонниках (інфографіка).
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Додано: Сер 28 сер, 2019 08:58
Порівняли зарплати в містах-мільйонниках (інфографіка)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Порівняли зарплати в містах-мільйонниках (інфографіка).
Додано: Сер 28 сер, 2019 08:58
А самое интересное получается когда приходиш на собеседования к работодателю твоих 15 тыс.гр. превращаются в 10 тыс. ,а там посмотрим. Но это ще не все, после месяца работы вам скажут что оформление у них официально на минималку а остальное вы не заработали или вас оштрафуют на оставшуюся сумму , или в лучшем случае поднесут подачку в конверте в виде 2-3 тыс. гр. И это безобразия преобрело маштабы всей Украины. А правительство делает вид что ничего не выдет а это все не они делают , а третья сила и мифические олигархи. С таким отношением людей в стане скоро не будет.
Додано: Сер 28 сер, 2019 09:53
Сравнивать нужно реальные зарплаты а не заманухи которые вывешывают HRры чтобы привлечь потенциально нормальных сотрудников.
Потом зп указанная изначально в объявлении предлагается в 2/3 от написанного а потом почти в тыкву
Додано: Сер 28 сер, 2019 10:15
Оде́сса ([ɐˈdʲesːə][5], укр. Одеса [ɔˈdɛsɑ]) — город на юге Украины. Административный центр Одесской области и единственная военно-морская база Военно-морских сил Украины. Город-герой.
Насчет городов-миллиоников - весьма смелое утверждение, оставшееся со времен СССР. Миллион даже не зарегистрирован в 3-х из 5-ти городов, а реально - на процентов на 10 меньше, как и во всей стране.
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