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Порівняли зарплати в
містах-мільйонниках (інфографіка)

Порівняли зарплати в містах-мільйонниках (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 08:58

Порівняли зарплати в містах-мільйонниках (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
Найбільші зарплати готові платити в Києві та Одесі.

Дивися повний текст Порівняли зарплати в містах-мільйонниках (інфографіка).
R2
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Робот новин
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 08:58

А самое интересное получается когда приходиш на собеседования к работодателю твоих 15 тыс.гр. превращаются в 10 тыс. ,а там посмотрим. Но это ще не все, после месяца работы вам скажут что оформление у них официально на минималку а остальное вы не заработали или вас оштрафуют на оставшуюся сумму , или в лучшем случае поднесут подачку в конверте в виде 2-3 тыс. гр. И это безобразия преобрело маштабы всей Украины. А правительство делает вид что ничего не выдет а это все не они делают , а третья сила и мифические олигархи. С таким отношением людей в стане скоро не будет.
700vlad
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 09:53

Сравнивать нужно реальные зарплаты а не заманухи которые вывешывают HRры чтобы привлечь потенциально нормальных сотрудников.
Потом зп указанная изначально в объявлении предлагается в 2/3 от написанного а потом почти в тыкву
blueiceua
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 10:15

Днепр (Днипро́[5][6], укр. Дніпро́) — город, областной центр Днепропетровской области Украины
По данным на 1 сентября 2018 года, в городе проживало 997 146 человек наличного населения, в границах горсовета — включая пгт Авиаторское — 999 615 человек

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0 ... 0%BE%D0%B4)
Львов
По численности населения седьмой город страны (на 1 января 2014 года во Львове проживало 729 038 человек[3], на 1 марта 2015 года — 728 545 человек наличного населения и 721 878 постоянных жителей[

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1 ... 0%BE%D0%B2
Оде́сса ([ɐˈdʲesːə][5], укр. Одеса [ɔˈdɛsɑ]) — город на юге Украины. Административный центр Одесской области и единственная военно-морская база Военно-морских сил Украины. Город-герой.
Одесса
Третий по населению город страны. Численность населения города на 1 января 2018 года составила 993 831 постоянный житель и 1 011 494 человека наличного населения

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0 ... 1%81%D0%B0
Насчет городов-миллиоников - весьма смелое утверждение, оставшееся со времен СССР. Миллион даже не зарегистрирован в 3-х из 5-ти городов, а реально - на процентов на 10 меньше, как и во всей стране.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 11:24

  700vlad написав:А самое интересное получается когда приходиш на собеседования к работодателю твоих 15 тыс.гр. превращаются в 10 тыс. ,а там посмотрим. Но это ще не все, после месяца работы вам скажут что оформление у них официально на минималку а остальное вы не заработали или вас оштрафуют на оставшуюся сумму , или в лучшем случае поднесут подачку в конверте в виде 2-3 тыс. гр. И это безобразия преобрело маштабы всей Украины. А правительство делает вид что ничего не выдет а это все не они делают , а третья сила и мифические олигархи. С таким отношением людей в стане скоро не будет.

На такое разве что неопытные студенты могут повестись. Взрослый человек при устройстве на работу подписывает договор, где четко все указывается.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 12:41

Хватит врать!В Одессе средняя зарплата 6500грнов и то грязными!!!!
kosmitkovladimir
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 13:05

  700vlad написав:А самое интересное получается когда приходиш на собеседования к работодателю твоих 15 тыс.гр. превращаются в 10 тыс. ,а там посмотрим. Но это ще не все, после месяца работы вам скажут что оформление у них официально на минималку а остальное вы не заработали или вас оштрафуют на оставшуюся сумму , или в лучшем случае поднесут подачку в конверте в виде 2-3 тыс. гр. И это безобразия преобрело маштабы всей Украины. А правительство делает вид что ничего не выдет а это все не они делают , а третья сила и мифические олигархи. С таким отношением людей в стане скоро не будет.

Откройте плиз секрет, как люди за 10Т умудряются снимать квартиру в крупном городе, оплачивать коммуналку. содержать машину (в Киеве пробки что писец, причем не из самых дешевых машин), кушать, покупать одежду и тд. А еще и умудряются сидять в кабаках и летать за границу :mrgreen: Или это все депутаты ? :mrgreen:
ssnet
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 13:06

  700vlad написав:А самое интересное получается когда приходиш на собеседования к работодателю твоих 15 тыс.гр. превращаются в 10 тыс. ,а там посмотрим. Но это ще не все, после месяца работы вам скажут что оформление у них официально на минималку а остальное вы не заработали или вас оштрафуют на оставшуюся сумму , или в лучшем случае поднесут подачку в конверте в виде 2-3 тыс. гр. И это безобразия преобрело маштабы всей Украины. А правительство делает вид что ничего не выдет а это все не они делают , а третья сила и мифические олигархи. С таким отношением людей в стане скоро не будет.

Как говорится кто на что учился. Прежде чем что-то делать надо головой думать.
Если есть желающие работать за бесплатно, то кто-то на этом делает бизнес.
tigr-uu
 
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