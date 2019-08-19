Порівняли зарплати в містах-мільйонниках (інфографіка)
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А самое интересное получается когда приходиш на собеседования к работодателю твоих 15 тыс.гр. превращаются в 10 тыс. ,а там посмотрим. Но это ще не все, после месяца работы вам скажут что оформление у них официально на минималку а остальное вы не заработали или вас оштрафуют на оставшуюся сумму , или в лучшем случае поднесут подачку в конверте в виде 2-3 тыс. гр. И это безобразия преобрело маштабы всей Украины. А правительство делает вид что ничего не выдет а это все не они делают , а третья сила и мифические олигархи. С таким отношением людей в стане скоро не будет.
Сравнивать нужно реальные зарплаты а не заманухи которые вывешывают HRры чтобы привлечь потенциально нормальных сотрудников. Потом зп указанная изначально в объявлении предлагается в 2/3 от написанного а потом почти в тыкву
Днепр (Днипро́[5][6], укр. Дніпро́) — город, областной центр Днепропетровской области Украины По данным на 1 сентября 2018 года, в городе проживало 997 146 человек наличного населения, в границах горсовета — включая пгт Авиаторское — 999 615 человек
Львов По численности населения седьмой город страны (на 1 января 2014 года во Львове проживало 729 038 человек[3], на 1 марта 2015 года — 728 545 человек наличного населения и 721 878 постоянных жителей[
700vlad написав:А самое интересное получается когда приходиш на собеседования к работодателю твоих 15 тыс.гр. превращаются в 10 тыс. ,а там посмотрим. Но это ще не все, после месяца работы вам скажут что оформление у них официально на минималку а остальное вы не заработали или вас оштрафуют на оставшуюся сумму , или в лучшем случае поднесут подачку в конверте в виде 2-3 тыс. гр. И это безобразия преобрело маштабы всей Украины. А правительство делает вид что ничего не выдет а это все не они делают , а третья сила и мифические олигархи. С таким отношением людей в стане скоро не будет.
На такое разве что неопытные студенты могут повестись. Взрослый человек при устройстве на работу подписывает договор, где четко все указывается.
700vlad написав:А самое интересное получается когда приходиш на собеседования к работодателю твоих 15 тыс.гр. превращаются в 10 тыс. ,а там посмотрим. Но это ще не все, после месяца работы вам скажут что оформление у них официально на минималку а остальное вы не заработали или вас оштрафуют на оставшуюся сумму , или в лучшем случае поднесут подачку в конверте в виде 2-3 тыс. гр. И это безобразия преобрело маштабы всей Украины. А правительство делает вид что ничего не выдет а это все не они делают , а третья сила и мифические олигархи. С таким отношением людей в стане скоро не будет.
Откройте плиз секрет, как люди за 10Т умудряются снимать квартиру в крупном городе, оплачивать коммуналку. содержать машину (в Киеве пробки что писец, причем не из самых дешевых машин), кушать, покупать одежду и тд. А еще и умудряются сидять в кабаках и летать за границу Или это все депутаты ?
700vlad написав:А самое интересное получается когда приходиш на собеседования к работодателю твоих 15 тыс.гр. превращаются в 10 тыс. ,а там посмотрим. Но это ще не все, после месяца работы вам скажут что оформление у них официально на минималку а остальное вы не заработали или вас оштрафуют на оставшуюся сумму , или в лучшем случае поднесут подачку в конверте в виде 2-3 тыс. гр. И это безобразия преобрело маштабы всей Украины. А правительство делает вид что ничего не выдет а это все не они делают , а третья сила и мифические олигархи. С таким отношением людей в стане скоро не будет.
Как говорится кто на что учился. Прежде чем что-то делать надо головой думать. Если есть желающие работать за бесплатно, то кто-то на этом делает бизнес.