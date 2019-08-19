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Порівняли зарплати в містах-мільйонниках (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 28 сер, 2019 15:42
700vlad написав:
Все дорогие машины от фирм ,а пыль дуракам в глаза кидают, а еще водители с этих машин выходят в шлепанцах и спортивках,(на костюм и туфли же с охренительной зарплаты не хватает) сразу видно чья машина. Одни стебы и травля вот чем занято все наше правительство. Срам для страны. А тепер вперед травлю включаем? Будем друг другу в рот заглядывать и считать хто больше сьел, низость какая.
Какие фирмы покупают машины и заставляют голодранцев в них кататься ?
Или это все водители боссов и их замов ?
Тогда у нас просто немерено фирм
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ssnet
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Додано: Сер 28 сер, 2019 15:49
ssnet написав: 700vlad написав:
А самое интересное получается когда приходиш на собеседования к работодателю твоих 15 тыс.гр. превращаются в 10 тыс. ,а там посмотрим. Но это ще не все, после месяца работы вам скажут что оформление у них официально на минималку а остальное вы не заработали или вас оштрафуют на оставшуюся сумму , или в лучшем случае поднесут подачку в конверте в виде 2-3 тыс. гр. И это безобразия преобрело маштабы всей Украины. А правительство делает вид что ничего не выдет а это все не они делают , а третья сила и мифические олигархи. С таким отношением людей в стане скоро не будет.
Откройте плиз секрет, как люди за 10Т умудряются снимать квартиру в крупном городе, оплачивать коммуналку. содержать машину (в Киеве пробки что писец, причем не из самых дешевых машин), кушать, покупать одежду и тд. А еще и умудряются сидять в кабаках и летать за границу
Или это все депутаты ?
В столице Нигерии тоже большие заторы из авто. Это не показатель богатства, а показатель ущербности инфрастуктуры города и общественного транспорта.
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BIGor
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