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Менеджер по персоналу
для немецких партнеров

Менеджер по персоналу для немецких партнеров
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Вакансії фінансових спеціальностей: бухгалтер, економіст, фінансист, касир, головний бухгалтер, фінансовий директор. Завжди свіжі вакансії!
Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 09:37

Веб девелопер

Мы: Международная рекрутинговая фирма, главный офис в Банской Быстрице, Словакия.
Ищу сотрудника в наш штат. Проживание обеспечивает работодатель, пособия на обед, спортивная карта, фирменнвй телефон для личного пользования.
Словацкий трудовой договор на неограниченный срок. Средняя зарплата 2000 евро, неограниченне бонусы.
Обязанности: ищем универсального веб-разработчика для многочленной команды, которая отвечает за разработку и управление информационной системой.
Требования: минимальное середине специальное образование в сфере ИТ технологий
Английский язык уровня В1
Знание объектно-ориентированного программирования (ООП) - высокий уровень
Php - высокий уровень
Mysql - высокий уровень
Javascript - высокий уровень
Html - эксперт
Css - высокий уровень
Умение организовать и напланировать работу, коммуникация
Хорошо, но не обязательно, если есть опыт в работе с:
AngularJS 1 / React, Shell, Python, UNIX, Java / Android, Jquery
Контакты +421918474112 или Вайбер +380961342516
ianabulygina
 
Повідомлень: 2
З нами з: 23.08.19
Подякував: 0 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 09:38

Менеджер по персоналу для немецких партнеров

Мы: Международная фирма, которая занимается подбором кадров. Находимся в Словакии, город Банска Быстрица. Ищем сотрудников в наш штат. Молодой коллектив.
Проживание обеспечено, пособия на обед, фирменный телефот и для личного пользования, спортивная карта, бонусы и средняя зарплата 1600 евро.
Словацкий трудовой договор на неограниченный срок.
Обязанности: Общение с немецкими партнерами в области медсистринства - нужны активные знания немецкого языка, как разговорного, так и письменного.
Проведение собеседований, проверка опыта работы и знаний кандидатов.
Подбор подходящих кандидатов на вакансии за рубежом.
Обработка резюме клиентов на немецком языке, заполнение документов, необходимых для работы за рубежом.
Обработка предложений о работе.
HelpLine для уже работающих клиентов.
Требования:
Немецкий язык уровня С1
Владение пакетом Microsoft на продвинутом уровне.
Контакты +421918474112 или Вайбер +380961342516
ianabulygina
 
Повідомлень: 2
З нами з: 23.08.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
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