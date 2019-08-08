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Відомі характеристики оновлених
бестселерів Samsung (фото)

Відомі характеристики оновлених бестселерів Samsung (фото)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 10:00

Відомі характеристики оновлених бестселерів Samsung (фото)

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Samsung представила смартфони Galaxy A30s і Galaxy A50s - оновлені версії своїх найпопулярніших моделей

Дивися повний текст Відомі характеристики оновлених бестселерів Samsung (фото).
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Серия А50 - хорошие телефоны и новый процессор, только дороговаты по сравнению с конкурентами от китайских производителей и начинкой от лучших мировых производителей.
blueiceua
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