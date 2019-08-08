Компанія Samsung представила смартфони Galaxy A30s і Galaxy A50s - оновлені версії своїх найпопулярніших моделей
Дивися повний текст Відомі характеристики оновлених бестселерів Samsung (фото).
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Додано: Сер 28 сер, 2019 10:00
Відомі характеристики оновлених бестселерів Samsung (фото)
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Дивися повний текст Відомі характеристики оновлених бестселерів Samsung (фото).
Додано: Сер 28 сер, 2019 10:00
Серия А50 - хорошие телефоны и новый процессор, только дороговаты по сравнению с конкурентами от китайских производителей и начинкой от лучших мировых производителей.
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