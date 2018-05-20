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Що робити з
телефонним тероризмом?

Що робити з телефонним тероризмом?
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Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 11:22

Що робити з телефонним тероризмом?

Доброго дня ! У мене виникла досить складна ситуація з мікрокредитною організацією. я маю ще кредити, але такого ще не було. місяць назад прийшла смс з рекламою The credid . я оформила позику 2000 грн на термін 7 днів(не вистачало грошей до зп). потім трапилася непередбачувана ситуація і вчасно борг не повернути просто не можу. два тиждні ніхто не турбував . ядумала , що сума невелика і переживати немае чого. І тут почалося. я кредитуюся же давно в багатьох сервісах, але такого ще не бачила. Воно знайшло ВСІХ!!!!! наярюють навіть сусідам . Що робити? я дуже переживаю за репутацію на роботі, туди також мабуть почнуть наярювати. Як від цього позбавитися? Вони можут знайти керівника??
AnastasiyaKova
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 18:37

Re: Що робити з телефонним тероризмом?

Не брать такие кредиты.
Там, скорее всего, и проценты конские.
Не кормите троллей:
BIGor, bolex, budivelnik, captainw, chipmunk, komp, lapay, locustsucol, mdonatiendesade, myshapiton, prdoon1, Sommer, stravapol, Surfer, Tip Top, Win32, Первый, Подолянин
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 06:29

  AnastasiyaKova написав:Як від цього позбавитися?

Вернуть долг
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 07:27

  AnastasiyaKova написав:Доброго дня ! У мене виникла досить складна ситуація з мікрокредитною організацією. я маю ще кредити, але такого ще не було. місяць назад прийшла смс з рекламою The credid . я оформила позику 2000 грн на термін 7 днів(не вистачало грошей до зп). потім трапилася непередбачувана ситуація і вчасно борг не повернути просто не можу. два тиждні ніхто не турбував . ядумала , що сума невелика і переживати немае чого. І тут почалося. я кредитуюся же давно в багатьох сервісах, але такого ще не бачила. Воно знайшло ВСІХ!!!!! наярюють навіть сусідам . Що робити? я дуже переживаю за репутацію на роботі, туди також мабуть почнуть наярювати. Як від цього позбавитися? Вони можут знайти керівника??


да уж.....
странно даже как-то читать ТУТ такое - я оформила позику 2000 грн на термін 7 днів(не вистачало грошей до зп)
 и пр.
советовать немного думать головой не буду.....
если не вернёте всё с %, будут продолжать звонить по всем телефонам, известным им. которые, скорее всего, вы им сами и дали.
сумма небольшая, так шо какое-то доп.расследование проводить не будут.
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